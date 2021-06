Sauf nouveau rebondissement de dernière minute, la Copa America - équivalent de l’Euro en Amérique du Sud - va donc se disputer au… Brésil ! Avec près de 500 000 morts et plus de 16 millions de cas, ce pays est pourtant l’un des plus touchés au monde par la pandémie. Mais, à l’évidence, ces chiffres n’inquiètent pas le président Jair Bolsonaro, qui, en maître de la provocation, a pris la balle au bond pour accueillir l’événement sur ses terres !