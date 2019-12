La Proximus League (D1B) sera renommée Younited Pro League lors de la 20e journée, qui débute vendredi. La Jupiler Pro League (D1A) prendra également ce nom durant les matchs des 26 et 27 décembre. C'est ce que la Pro League a annoncé vendredi.

Il s'agit de la 11e édition de l'Action de Noël de la Pro League. Elle a pour but de soutenir les activités de Younited Belgium, anciennement connu sous le nom de Belgian Homeless Cup, le partenaire social de la Pro League.

Afin de mettre plus en valeur le nouveau nom et l'objectif social de Younited Belgium, la Pro League a décidé de renommer la Jupiler Pro League et la Proximus League en Younited Pro League le temps d'une journée. Le logo de Younited Belgium figurera sur les maillots des joueurs de la Proximus League lors de la 20e journée de championnat, qui débute vendredi, ainsi que sur la poitrine de tous les joueurs de 1A lors du football de Noël les 26 et 27 décembre en Jupiler Pro League.

Tous ces maillots seront vendus aux enchères sur matchwornshirt.com/proleague, tout comme des "objets spéciaux", par exemple une expérience VIP lors des huitièmes de finale de la Champions League, un package VIP pour le Gala du Soulier d'Or ou un maillot signé de Marouane Fellaini.

Les enchères pour les maillots et les "objets spéciaux" débutent à partir du vendredi 20 décembre à 12h. La vente aux enchères des maillots des joueurs de la Proximus League se déroule jusqu'au 27 décembre à 21h. Les enchères pour tous les autres articles se terminent le 30 décembre à 21h.

L'an passé, l'Action de Noël avait rapporté 106.400 euros, un record.