Certains fans portaient des robes traditionnelles et d'autres des coiffes pour le match de Premier League de dimanche contre Tottenham (2-3), le premier des Magpies depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. "Newcastle United demande gentiment aux supporters de s'abstenir de porter des vêtements traditionnels arabes ou des couvre-chefs inspirés du Moyen-Orient lors des matchs s'ils ne portent pas habituellement de tels vêtements", a déclaré le club mercredi.

La déclaration ajoute : "Un certain nombre de supporters ont récemment assisté à St James' Park en portant des couvre-chefs et des robes associés, marquant le rachat du club par le Fonds d'investissement public (FIP), PCP Capital Partners et RB Sports & Media. Personne au sein du nouveau groupe de propriétaires n'a été offensé par la tenue des supporters qui ont choisi de célébrer de cette manière. C'est un geste qui a été reconnu comme positif et accueillant dans son intention. Cependant, il est possible que le fait de s'habiller de cette manière soit culturellement inapproprié et risque d'offenser d'autres personnes. Tous les visiteurs du club sont, comme toujours, encouragés à porter ce qui est la norme pour leur propre culture ou religion, afin de continuer à refléter les vastes et riches communautés et groupes multiculturels dont le club tire fièrement son soutien."