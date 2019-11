Après neuf mois intenses de compétition, 450 rencontres et près de 750 buts inscrits, la Super League chinoise referme ses portes ce dimanche. En guise de clôture, les huis derniers duels se joueront simultanément à 8 heures du matin (heure belge). Et ils livreront surtout le nom du nouveau champion.

Guangzhou Evergrande (69 points), l’équipe du Brésilien Paulinho, sera sacrée en cas de victoire sur le Shanghai Shenhua ou en cas de faux pas de son actuel dauphin, le Beijing Guoan (67 points). La formation entraînée par le Français Bruno Genesio (ex-Lyon) doit quant à elle espérer une défaite de Guangzhou tout en battant Shandong Luneng, l’équipe d’un certain Marouane Fellaini.

Fellaini, ce buteur

Son équipe (4e) ne peut plus rien espérer de cette dernière journée mais Big Mo peut donc tout de même avoir son mot à dire dans la lutte pour le titre. Et pourquoi pas faire encore grimper son total de buts ? Pour sa première saison en Chine, Marouane Fellaini s’est trouvé une âme de finisseur (et pas seulement de la tête !).

Le milieu de terrain de 32 ans a trouvé le chemin des filets à onze reprises, soit le troisième score de son équipe. En plus d’être décisif, le désormais ex-Diable rouge est parvenu à emmener son équipe jusqu’en huitième de finale de la Ligue des champions asiatique. Le bilan de cette saison est donc très positif.

Dembélé, zéro bobo

Continuera-t-il son exil pour une saison supplémentaire ? Son contrat court en tout cas jusqu’à fin 2021, comme celui de Mousa Dembélé. Lui aussi a vécu sa première saison en Super League. Et l’on peut dire que le médian de 32 ans s’est trouvé une seconde jeunesse.

Sur l’ensemble de la compétition, Mousa Dembélé n’a manqué que trois rencontres. Il est donc enfin parvenu à terminer une saison sans blessure. L’ex-joueur de Tottenham a aussi donné cinq passes décisives et marqué un but. Son équipe, Guangzhou R&F, termine à une modeste 11e place, juste derrière l’écurie de Yannick Carrasco.

Carrasco, mister 57 %

Ce dimanche, le Diable rouge risque bien de jouer sa dernière partition avec Dalian Yifang. Son désir de revenir en Europe dès cet hiver n’est en effet plus un secret, même si son contrat ne se termine qu’en décembre 2022. L’attaquant mériterait en tout cas un bon de sortie, au terme de cette splendide saison.

Carrasco a été dans tous les bons coups de son équipe. Il termine meilleur buteur (16) et meilleur passeur (8). Il était donc directement impliqué dans 57 % des 42 buts de son club cette saison. De quoi probablement donner envie à certains clubs européens de le rapatrier très bientôt sur le Vieux Continent.