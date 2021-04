Trois autres clubs, puis cinq autres sont appelés à les rejoindre à l'avenir. Parmi les grands noms actuels qui manquent figurent les clubs allemands du Bayern Munich et du Borussia Dormund. Ils ne sont pas disposés à se joindre aux dissidents.

Selon le président du conseil d'administration de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, les deux clubs allemands ne sont pas ouverts à l'idée de rejoindre la Super League. "Les membres du conseil d'administration de l'ECA (Association européenne des clubs) ont confirmé lors d'une réunion virtuelle dimanche soir que la décision de la semaine dernière est toujours en vigueur. Cela signifie que les clubs sont derrière la réforme prévue de la Ligue des champions", a déclaré Watzke qui, comme le directeur du Bayern Munich, Michael Gerlinger, siège au conseil d'administration de l'organisation faîtière des clubs de football européens. "Les deux clubs allemands représentés au conseil d'administration de l'ECA ont la même position dans toutes les discussions."

La DFB, la fédération allemande, est sans surprise solidaire de l'UEFA dans son opposition à la Super League.

"La Fédération allemande de football (DFB) se positionne clairement contre le concept d'une Super League européenne. Dans le football, la performance sportive est au coeur de tout. C'est elle qui détermine la promotion et la relégation ainsi que la qualification pour les compétitions respectives. Les intérêts économiques de quelques clubs ne doivent pas prévaloir sur la solidarité pratiquée dans le football. Chaque club devra décider s'il veut continuer à faire partie du football solidaire dans son ensemble ou s'il veut poursuivre uniquement ses propres intérêts égoïstes, en dehors de l'UEFA et des fédérations nationales de football. La DFB soutient donc clairement la ferme déclaration conjointe de l'UEFA avec les ligues et associations nationales d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne".

"La Super League n'enrichit que les clubs super riches", selon la Liga espagnole

"Une proposition égoïste visant uniquement à rendre les clubs de football les plus riches d'Europe encore plus riches", voilà comment La Liga, la ligue professionnelle espagnole de football, décrit cette nouvelle compétition. Les clubs espagnols du FC Barcelone, Real Madrid et Atlético Madrid figurent parmi les douze initiateurs du projet. "La Liga condamne la proposition récemment publiée d'une ligue européenne élitiste, qui attaque les principes d'un système 'ouvert' et de la performance sportive. Ces principes sont au cœur de la pyramide du football national et européen", écrit l'organisme.

Avant la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration de l'UEFA doit se prononcer sur les propositions de réforme de la Ligue des Champions, douze clubs d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre ont révélé dans la nuit de dimanche à lundi qu'ils allaient créer leur propre Super League. "Ce n'est rien de plus qu'une proposition égoïste, conçue uniquement pour rendre les super-riches encore plus riches", a déclaré La Liga. "Cela va saper l'attrait du football et avoir un impact très dommageable sur le présent et l'avenir de La Liga, de ses clubs membres et de l'ensemble du système."