Organiser la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite en janvier 2020 est "une possibilité", a reconnu mercredi le président de la fédération espagnole de football (RFEF), à l'origine d'un projet controversé de réforme de l'épreuve visant à en faire une finale à quatre équipes.

"C'est une possibilité", a déclaré Luis Rubiales lors d'un petit-déjeuner de presse, à la suite d'informations du quotidien madrilène Marca faisant état de négociations autour d'un contrat avec Riyad portant sur six saisons.

Selon le journal sportif, la RFEF souhaiterait percevoir quelque 30 millions d'euros par saison.

"Le chiffre de 30 millions d'euros est sorti dans la presse ? C'est très difficile d'atteindre ce montant, très, très difficile. Nous allons essayer de nous en approcher le plus possible", a commenté Rubiales.

Le président de la RFEF, élu l'an dernier pour tenter de dépoussiérer l'institution dirigée pendant près de 30 ans par Angel Maria Villar, souhaite impliquer davantage de clubs dans la Supercoupe, qui oppose traditionnellement le champion de Liga au vainqueur de la Coupe du Roi.

Selon une réforme qui doit être soumise le 29 avril à l'assemblée générale par la RFEF, le vice-champion et le finaliste de la Coupe seraient aussi conviés dans un tournoi disputé sur quatre ou cinq jours et délocalisé à l'étranger, avec demi-finales et finale. Si un club cumule Coupe et Liga, Rubiales prévoit de sélectionner les clubs qualifiés en fonction de l'"historique de la Coupe du Roi".

Les clubs opposés à la réforme

Ce nouveau format remplacerait l'actuel, habituellement étalé sur une semaine avec des matches aller et retour entre le champion d'Espagne et le vainqueur de la Coupe. En 2018, la RFEF avait déjà innové en organisant sa Supercoupe d'Espagne sur un match unique, délocalisé à Tanger, au Maroc. Le FC Barcelone avait battu 2-1 le Séville FC.

Cette réforme, ainsi que le projet de modification du format de la Coupe du Roi pour repasser à des matches à élimination directe et supprimer les rencontres aller-retour jusqu'aux demi-finale, ont été néanmoins vivement critiqués par l'assemblée générale des clubs professionnels, réunis mercredi sous l'égide de la Ligue espagnole (LaLiga).

"L'Assemblée générale de LaLiga a décidé (...) à la majorité de ses membres de ne pas soutenir les changements de formats de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne voulus par la RFEF", peut-on lire dans un communiqué. "Ce genre de changements doivent être négociés avec LaLiga car ils affectent ses clubs affiliés et impliquent une variation importante du calendrier des compétitions professionnelles."