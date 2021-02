L'altercation entre Lukaku et Ibrahimovic a débuté après une faute de Romagnoli sur le Diable Rouge en fin de première période. Les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête. Grâce aux micros, on pouvait ensuite entendre Lukaku accuser Ibrahimovic d'avoir insulté sa maman et le Diable Rouge a répondu en insultant Ibrahimovic et sa femme.

Vendredi dernier, la Gazzetta dello Sport rapportait déjà que la FIGC envisageait d'ouvrir une procédure sur base du rapport de l'arbitre. "Dans le cadre de l'enquête, le parquet fédéral a décidé de convoquer l'arbitre Paolo Valeri, qui sera interrogé dans les heures à venir afin de clarifier le périmètre des sanctions déjà infligées aux deux joueurs durant le match", a précisé la FIGC dans son communiqué.

Lukaku et Ibrahimovic avaient tous les deux écopé d'un carton jaune lors de l'incident. Avec ce carton, le Diable Rouge sera suspendu pour le match aller de la demi-finale face à la Juventus mercredi. Ibrahimovic avait été lui exclu en seconde période après avoir reçu un deuxième carton jaune.