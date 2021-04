La Fédération serbe de football (FSS) a infligé jeudi des amendes et déductions de points à deux clubs de deuxième division pour trucage de matches signalé la semaine dernière par l'UEFA.

Les clubs de GFK Jagodina et de Borac 1926 ont "mis à mal et menacé l'intégrité" des matches qu'ils ont disputés respectivement contre Trajal et Zeleznicar, a expliqué la FSS dans un communiqué.

Le mois dernier, GFK Jagodina s'était incliné 3-0 face à Trajal et Borac 1-0 face à Zeleznicar.

En conséquence, GFK Jagodina a écopé d'une amende de six millions de dinars (51.032 euros) et Borac 1926 d'une amende de 4 millions de dinars (34.021 euros).

La FSS a également retiré aux deux clubs six points au classement du Championnat de 2e division serbe en cours.

La semaine dernière, l'UEFA avait demandé à la FSS d'enquêter sur des soupçons de matches truqués, après que des paris sportifs suspects sont apparus en Europe et en Asie avec à la clé d'importantes sommes d'argent.