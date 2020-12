Dans un communiqué, l'organisation explique avoir "déposé une plainte pénale auprès du procureur du canton de Zurich après qu'une enquête menée par des experts externes a fait apparaître des preuves de mauvaise gestion criminelle présumée visant l'ancienne direction de la FIFA et des entreprises nommées par cette dernière dans le cadre du projet" du Musée du football.

Réagissant à ces accusations, l'avocat de Blatter, Lorenz Erni, a dit à l'AFP que "les accusations sont sans fondement et niées avec véhémence".

Selon la FIFA, le projet de musée a généré une facture de 500 millions de francs suisses (462 millions d'euros) qui "aurait pu et dû être consacré au développement du football mondial".

"Nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'avions pas d'autre choix que de signaler cette affaire au procureur général, car la direction actuelle de la FIFA a des responsabilités fiduciaires vis-à-vis de l'organisation et entend les assumer pleinement, même si sa devancière est bien loin d'en avoir fait de même", déclare le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, dans le communiqué. Le musée de la FIFA à Zurich, dont la construction avait été voulue par Sepp Blatter, président déchu et suspendu, avait été inauguré en février 2016 par l'actuel président Gianni Infantino, au lendemain de son élection.

La nouvelle direction de la FIFA, désireuse de réduire ses coûts, l'avait toutefois fermé, en novembre 2016, le musée ayant fait face à des pertes financières sur sa première année d'exploitation.

Le bâtiment s'étendait sur dix étages et comprenait 3.000 m2 de surface d'exposition, des espaces événementiels, des salles de restauration, 34 appartements ainsi que des bureaux pouvant accueillir environ 140 employés. Il a reçu une moyenne de 11.000 visiteurs par mois, alors que le musée prévoyait entre 130.000 et 150.000 visiteurs par an.