Comme Koki Machida, plusieurs joueurs sont arrivés cet hiver en D1A sous la forme d’un prêt de dix-huit mois.



Inexistant il y a quelques années, ce principe de location longue durée a pris de l’ampleur : Badji et Heymans à Charleroi, Oulare au RWDM, Sadzoute passé d’OHL à Nîmes et Machida, rien que pour janvier. L’intérêt ? Pouvoir juger sur plus de six mois un joueur dont on n’est pas sûr qu’il s’adaptera, avant de payer un transfert définitif.

Autre cas de figure : le prêt dans un club "partenaire". Parfois pour y laisser un jeune joueur grandir, parfois pour déjouer des règlements, comme cela a été le cas pour les Ostendais Basila et Jung, achetés à Nantes et Châteauroux en juillet avant d’être directement prêtés jusqu’en juin 2023 au club cousin de Nancy, interdit de recrutement par la FFF.



Face à ce phénomène, la Fifa a d’ailleurs annoncé il y a deux semaines que les prêts de plus d’un an seront interdits à partir du 1er juillet.