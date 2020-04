Tant que bien que mal, le monde du football tente d'organiser son retour malgré une crise sanitaire sans précédent. Dernière idée en date, venant de Michel D'Hooghe: interdire les crachats des joueurs...

Quand le football pourra-t-il reprendre ses droits? Et dans quelles conditions? Personne ne peut l'affirmer aujourd'hui, pas même la FIFA. Michel D'Hooghe, président du comité médical, a en tout cas fait une proposition étonnante dans les colonnes du Telegraph, celle d'interdire aux joueurs de cracher. "C'est une pratique courante dans le football mais ce n'est pas très hygiénique", indique-t-il.

Concrètement, l'ancien président de l'Union Belge et de Bruges propose de sanctionner d'un carton jaune le joueur qui cracherait sur le terrain. "Quand nous reprendrons, il faudra éviter cela un maximum. Mais je ne sais pas si ce sera possible. Peut-être faudra-t-il donner un carton jaune. Cracher est insalubre et c'est un bon moyen de propager le virus. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrons être très prudents avant de recommencer. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis assez sceptique pour le moment."

Le week-end dernier, Michel D'Hooghe avait en tout cas déjà émis certaines réserves sur la reprise du football cette saison.