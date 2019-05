La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé vendredi soir d'interdire à l'agent de joueurs Mino Raiola et à son cousin et associé Vincenzo d'exercer dans le monde entier, respectivement pour trois et deux mois.

"Le président de la commission de discipline de la FIFA a décidé aujourd'hui d'étendre au monde entier les sanctions imposées par la Fédération italienne de football (FIGC) aux agents Carmine (Mino, ndlr) et Vincenzo Raiola", a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

La sanction prend effet immédiatement et alourdit celle prononcée par la FIGC, qui s'appliquait uniquement en Italie -- une décision déjà contestée en justice par Mino Raiola, un des principaux agents de joueurs du football mondial qui représente notamment les intérêts du Français Paul Pogba.

Selon le Néerlando-Italien, la sanction de la Fédération italienne découle des critiques qu'il lui a récemment adressées, la qualifiant de "faible et inexistante".