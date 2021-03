La Fifa suspend Sepp Blatter et Jérôme Valcke pour six ans de plus

Football

AFP

La Fifa a annoncé mercredi avoir infligé six ans et huit mois de suspension supplémentaire à ses anciens président et secrétaire général, Sepp Blatter et Jérôme Valcke, pour s'être accordés sans contrôle de généreux bonus.