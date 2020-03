En raison de la pandémie de coronavirus, le football mondial est presque totalement à l'arrêt. Dans ce contexte, la fédération internationale de football (FIFA) a annoncé qu'elle mettait à disposition du public plus de 30 matches de la Coupe du monde en intégralité à partir de ce samedi 21 mars.

"À l'heure où de nombreuses personnes doivent faire face à des mesures de distanciation sociale en raison de la pandémie de COVID-19, la FIFA a lancé une nouvelle initiative pour ramener le football dans les foyers. Il s'agit ici de mettre à disposition ses archives vidéo sur de multiples canaux, en attendant que le football en direct reprenne ses droits partout dans le monde", a expliqué la FIFA dans son communiqué.

Les rencontres seront disponibles dès ce samedi 21 mars sur la chaîne Youtube de la FIFA et sur Weibo en Chine. Les supporters du monde entier pourront également voter pour revoir leur match préféré et pourront choisir via le chat le meilleur moment de chaque match. "Enfin, des documentaires et des interviews avec les joueurs et les entraîneurs permettront d'approfondir l'offre", a ajouté la FIFA.

Pour le premier vote, les amateurs de football pourront choisir entre trois affiches du Mondial 2014 au Brésil: Espagne - Pays-Bas, Brésil - Colombie et la finale Allemagne - Argentine. Ensuite, ce sera entre deux matches de Mondial féminin 2019 en France: France - Etats-Unis ou Angleterre - Etats-Unis.