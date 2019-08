Les 7 et 10 septembre prochain, la France affrontera l'Albanie et Andorre dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro. Dans la liste dévoilée par le sélectionneur français, Didier Deschamps, on ne retrouve logiquement pas de traces de Kylian Mbappé, blessé et forfait, mais également de Samuel Umtiti ou Alexandre Lacazette ni Steve Mandanda.





Par contre le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte fait son grand retour en sélection alors que le milieu de terrain de Lille, Jonathan Ikoné fête quant à lui, sa première sélection.





Après quatre matches de qualification, la France est en tête du groupe H à égalité de points avec la Turquie et l'Islande.