Grosse sensation ce samedi soir, à Budapest, en match d’ouverture du groupe A3 de la Ligue des Nations. Une faute de Reece James dans le grand rectangle a permis à la Hongrie de battre l’Angleterre pour la première fois depuis… le 31 mai 1962.

Le tout dans un stade rempli de 30 000… enfants alors qu’il aurait dû être vide suite au huis clos infligé par l’UEFA pour punir la Hongrie et ses fans de leur comportement raciste et homophobe à l’Euro 2020. Les Hongrois ont cependant contourné le règlement de l’UEFA en invoquant l’article 73 qui leur a permis d’inviter des enfants de 14 ans et moins, accompagnés d’un adulte, qui ont donné de la voix pour porter leurs joueurs.