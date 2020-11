Rossi, 56 ans, a directement été séparé du reste de la sélection. La Fédération donnera plus d'informations mercredi lors de la conférence de presse d'avant-match. Hongrie/Islande est l'un des quatre barrages programmés jeudi. Le vainqueur de ce match intègrera le "groupe de la mort" de l'Euro 2020, le F, qui comprend le Portugal (tenant du titre), la France (championne du monde) et l'Allemagne, l'un des pays hôtes de la compétition. Les autres matchs sont Géorgie/Macédoine du Nord, Irlande du Nord/Slovaquie et Serbie/Ecosse.