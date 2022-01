Qui arrêtera l’incroyable sélection de Gambie ? Pas ses premiers adversaires lors des qualifications pour la Can (la Gabon, la RD Congo et l’Angola). Pas non plus ceux du premier tour de la compétition (le Mali, la Tunisie et la Mauritanie). Ni la belle équipe de Guinée qu’il fallait dompter en huitième de finale.

Avec ses Belgicains Sulayman Marreh (Gand), Mohamed Badamosi (Courtrai) et surtout son sélectionneur belge Tom Saintfiet, les Scorpions ont réalisé un nouveau miracle. "C’est fantastique", se réjouit l’entraîneur belge. "J’ai la chance d’avoir une vraie équipe, pas des individualités. Ces joueurs avancent ensemble avec un même rêve et une stratégie. Chacun est très discipliné et fait tout pour réussir."