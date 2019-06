Officiellement parti de Charleroi, Felice Mazzù a voulu adressé un dernier mot au public carolo. L’entraîneur de 53 ans a écrit une longue lettre destinée aux supporters zébrés via la page Facebook des Storm Ultras. En voici le contenu :





"À la T4, et tous les autres supporters du RCSC,

À tous ceux qui aiment Charleroi

À tous ceux qui aiment cette ville,

À tous ceux qui aiment ce blason...

Je me souviens encore de la première fois quand je suis monté sur ce terrain et que le club m’a présenté.

C’était avant le match contre Malines en PO2. J’ai vécu un moment d’émotion, de joie, de bonheur comme un enfant qui venait de recevoir son cadeau d’anniversaire...

J’appréhendais ce moment... MAIS VOUS LES SUPPORTERS, et cette T4... aviez déjà chanté et crié mon nom comme si on se connaissait. En fait, oui on se connaissait... même région... mêmes parents....même milieu social... même charbon... même enthousiasme... même envie de mettre cette ville en lumière.

Pendant ces six années...vous avez été un public ... des supporters fantastiques... même si dans les moments les plus chauds... c’était pas simple... mais au fond du cœur je savais que l’amour était présent...

J’ai un immense respect pour tout ça et pour VOUS... pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes... des Carolos et fiers de l’être...

Je vous remercie de m’avoir accepté... comme je suis... parcours très long... parcours atypique et surtout chanceux...

Le petit coach de D2 avait envie d’être le petit coach de D1... vous m’avez permis d’être moi, d’être ce coach de D1 et de donner de la fierté à mes parents, à mon papa... mineur de fond... et noir de charbon...

Aujourd hui, son visage est tout blanc... bien propre et il marche la tête bien redressée... et la plus belle réussite est celle-la...

Je pars vers un autre horizon... celui-là aussi... celui du charbon...

Je sais que le challenge est difficile... mais je dois essayer... Je veux essayer une autre aventure... tout simplement pour grandir encore avec une nouvelle vie... plus compliquée... que celle d’aujourd’hui. Et malheureusement sans cet amour carolo... que ne pourrai jamais oublier, ni renier.

Croyez pas que ca sera simple... loin de ma famille... loin de papa et maman... loin de ce soutien que vous m’avez donné durant six saisons, mais le défi est immense et j’adore les défis...

J’espère de tout cœur que vous me comprenez...

Je remercie Mehdi...Pierre-Yves....toute ma direction... tout mon club... tout le personnel... tous mes joueurs depuis six ans qui m’ont fait grandir... et surtout tout mon staff.

Bello...

Damien...

Les docs...

Les kinés...

Wahib...

Et j’insisterai encore plus sur Mario... Samba... Michel... Philippe... sans qui jamais ma route n’aurait pris une telle destinée...

Je leur dois beaucoup... ils m’ont guidé... soutenu... fait grandir... amusé...

Voilà... l’avenir nous dira qui nous deviendrons mais l’important est de savoir qui nous sommes... des gens passionnés guidés par la passion.

Merci à vous tous,

Merci ma T4

MERCI CHARLEROI

MERCI PAPA

Nous nous reverrons si vous le voulez... comme je le souhaite évidemment. Toujours.

Je ne vous oublierai jamais.

Je vous aime."