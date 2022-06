Sergi Roberto a prolongé d'un an, jusqu'en 2023, son contrat avec le FC Barcelone. Le club espagnol l'a annoncé vendredi. Le médian, 30 ans, est un produit du centre de formation du Barça. Il a débuté en équipe première en 2011, à l'âge de 19 ans, et a depuis remporté 23 trophées, dont deux Ligues des Champions et six championnats. En 313 apparitions sous le maillot catalan, il a inscrit 12 buts et délivré 37 passes décisives. La saison passée, en raison de blessures, il n'est entré en action que 12 fois.