On pourra toujours se demander s’il n’y a pas de meilleure idée pour désigner le vainqueur d’une finale mais les tirs au but ont sacré la meilleure équipe sur la pelouse lundi au Heysel, ce qui ne fut pas souvent le cas dans l’histoire du football. La Gantoise a d’abord été l’équipe la plus entreprenante puis celle qui avait le moins peur au fil d’une apothéose beaucoup moins spectaculaire qu’espéré, avec à la clef le tout premier 0-0 dans l’histoire des 67 finales de Coupe de Belgique.

Le fautif, c’est d’abord Anderlecht. Dépassé par la pression d’un premier trophée depuis 2017, le Sporting est passé à côté de sa finale. La même année avec Ostende, Marc Coucke perdait la Coupe au même stade, après une défaite…. aux tirs au but contre Zulte Waregem. Très déçu comme le reste de la direction, le propriétaire devra encore attendre avant de s’offrir une fiesta en mauve.

(...)