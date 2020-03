Dolores Aveiro, la maman de Ronaldo, a été admise à l'hôpital de Funchal au Portugal.

Selon Record, qui reprend une info de la radio 888 JM/FM, Dolores Aveiro a été victime d'un accident vasculaire cérébral ce mardi matin.

La maman de Cristiano Ronaldo a subi une intervention qui consiste à extraire un caillot de sang afin de libérer l'artère et faciliter la circulation du sang pour oxygéner son cerveau. Selon le quotidien Diario, la femme de 65 ans est dans un état stable et consciente. CR7 devra cependant attendre avant de se réjouir. Il faut une douzaine d'heures avant de procéder à de nouveaux tests pour obtenir un diagnostic plus précis. Cristiano Ronaldo a déjà perdu son père en 2005 et est très proche de sa maman depuis toujours.