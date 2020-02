La Major League Soccer, championnat nord-américain de football, reprend ses droits ce week-end.

Ce sera la 25e édition de la plus grande ligue mondiale, 26 équipes visant le titre avec les arrivées en 2020 de l'Inter Miami de David Beckham et de Nashville. Pour l'occasion, la Ligue a mis les petits plats dans les grands et s'est un offert un relooking musical. C'est le célèbre Hans Zimmer, compositeur de musique de films (notamment les Pirates des Caraïbes), qui a donné un coup de jeune à l'hymne de la MLS.





"C'est un honneur de créer le nouvel hymne de la Major League Soccer à l'occasion des 25 ans de sa création", a déclaré Hans Zimmer. "Avec cet hymne, j'essaie de donner aux fans et aux joueurs un sentiment d'excitation et de dramaturgie, soit tout ce qui rend ce jeu si unique et spécial."

Si cela ne semblait pas spécialement utile, force est de constater que le résultat est plutôt sympa...