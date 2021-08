Intronisé ce mardi à la tête des Pays-Bas, le coach néerlandais a tout simplement fait... du Van Gaal. Au grand plaisir des journalistes présents à la conférence de presse.

"Mon objectif est d'être champion du monde. Et je veux transmettre cette détermination à mes joueurs" avoue-t-il sans détour. "Je ne fais pas cela pour moi, mais bien pour aider le football néerlandais. Si j'avais été à la place de la fédération, je me serais également choisi. Qui d'autre aurait pu le faire ? C'est pour cela que j'ai dit oui."

Il s'agit déjà de la troisième fois qu'il accepte cette mission après 2000-2001 et 2012-2014. Clairement, il était le premier choix de la fédération. Il avait déjà accepté en juillet de sortir de sa retraite lorsque les dirigeants étaient venus négocier à son domicile portugais.

Malgré ces premiers commentaires, il a tout de même demandé de la patience. L'ancien de l'Ajax a également annoncé que son retour aux affaires serait difficile dans un premier temps. "Quand on regarde ma carrière, tout le monde sait que mes premiers mois ne sont jamais bons. Les joueurs vont devoir s'habituer au régime "Van Gaal".

LVG a également annoncé que son groupe ne serait pas totalement différent de celui de son prédécesseur Frank De Boer. Ce qui signifie que la qualité des joueurs n'est pas remise en cause mais la mentalité. Et le système. Celui qui avait pris sa retraite en 2016 à Manchester United a annoncé qu'il reviendrait à son classique 4-3-3. Exit donc le 5-3-2 utilisé par De Boer.

Ce 1er septembre, les Néerlandais se déplacent en Norvège pour un match périlleux. Il a d'ailleurs donné une liste provisoire sans réelle surprise si ce n'est l'absence de Denzel Dumfries, ex-PSV et désormais à l'Inter, et Owen Wijndal, le latéral gauche de l'AZ Alkmaar. A noter que Van Dijk était bien convoqué et devrait jouer un rôle clé dans son mandat.