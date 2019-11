Après la mutinerie des leaders du vestiaire napolitain suite au match nul concédé en Ligue des Champions face à Salzbourg (1-1) le 5 novembre dernier, Aurelio de Laurentiis, le président de Naples va mettre ses menaces à exécution.

En effet, l'Italien va imposer sa loi dans son vestiaire. La mutinerie (refus d'une mise au vert) qui a fait naître d'énormes tensions dans le club de Dries Mertens ne restera pas sans conséquences. Selon le très sérieux quotidien la Gazzetta dello Sport, le président napolitain a entamé une procédure d'arbitrage qui va mener à de lourdes sanctions. Tout d'abord, tous les joueurs vont être privés de 25% de leur salaire brut mensuel. Pour Dries Mertens, il s'agirait de 80.000 à 100.000 euros de perdu suite à cette décision.

Allan, le milieu de terrain brésilien, devrait quant à lui perdre 50% de son salaire brut suite à une altercation physique avec le fils d'Aurelio de Laurentiis. De plus, selon le journal italien, les salaires du mois d'octobre ont également été gelés et donc non-versés.

En ce qui concerne Dries Mertens, le Diable rouge a été mis sur la liste des transferts et sera mis à la porte en juin (s'il n'est pas vendu en janvier) puisque son contrat arrive de toute façon à échéance et qu'il ne sera pas prolongé, comme José Callejon. Les autres leaders de la mutinerie, à savoir Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly et Allan, pourront aussi s'en aller à l'issue de la saison malgré un contrat toujours en cours.

D'après plusieurs média italiens, les joueurs de Carlo Ancelotti ne vont pas se laisser faire et vont s'armer d'avocats afin de faire appel de ces sanctions.

La guerre a bel et bien commencé dans l'ancien club de Diego Maradona et elle n'est pas prête de s'arrêter.