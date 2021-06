En tant que deuxième joueur de foot le mieux payé du monde, Cristiano Ronaldo a de quoi s'accorder des petits plaisirs. Il s'est donc récemment offert l'appartement le plus cher de tout le Portugal. D'une valeur de 7 millions d'euros, le penthouse, situé au dernier étage d'un immeuble de Lisbonne, offre une vue à 360 degrés sur la ville. Il contient également trois chambres, deux piscines, une salle de sport, une salle de jeux, un cinéma, un sauna et une bibliothèque. Entre autres. Mais ce n'était manifestement pas assez pour le sportif qui a décidé d'y rajouter une véranda. Problème : il n'avait pas d'autorisation pour ce faire.

Alors que la finalisation du logement s'était déroulée dans une bonne ambiance entre les divers architectes et le footballeur, l'architecte principal du bâtiment s'est dit "sous le choc" de la nouvelle. La véranda de Ronaldo aurait en effet été construite dans son dos. Pour José Mateus, cette annexe représente "une souillure". Il a promis qu'il ne resterait immobile face à " ce manque de respect". En plus de lui poser des soucis esthétiques puisque cela ne correspond plus à son projet initial, la construction de cette véranda pose aussi des soucis légaux. Selon la chaine portugaise SIC TV, la municipalité de Lisbonne a confirmé que cette véranda était illégale puisqu'aucun permis n'avait été demandé. "Tout sera régularisé conformément à la loi", a promis Fernando Medina, le bourgmestre de Lisbonne.

Espérons que CR7 et sa femme en aient bien profité lors de leur récent séjour dans la capitale portugaise car elle ne sera peut-être plus là l'année prochaine...