"Au cours des dernières 24 heures, Harry a reçu une menace sérieuse visant son domicile familial", a expliqué ce porte-parole. "Il en a fait part à la police qui enquête à ce sujet", a-t-il ajouté.

La police a confirmé dans un communiqué avoir été contactée mercredi "au sujet d'une alerte à la bombe dans le quartier de Wilmslow".

"Aucune évacuation n'a été ordonnée, mais en guise de mesure préventive, un chien policier entraîné à la détection des explosifs a été amené à cette adresse cet après-midi, jeudi 21 avril, pour mener une fouille du jardin et des environs", a-t-elle poursuivi, précisant qu'aucun objet suspect n'avait été trouvé.

Âgé de 29 ans, Maguire connaît une saison difficile, tant collectivement avec les Red Devils que sur le plan de ses prestations individuelles.

"La sécurité de sa famille et de ses proches et la priorité numéro un de Harry", qui vit avec sa fiancé et deux enfants, a souligné son porte-parole. "Il va continuer à se préparer normalement pour le match de ce week-end et il ne fera aucun autre commentaire pour l'heure."

Largement battu (4-0) par Liverpool mardi, dans un match où Maguire était titulaire en défense, Manchester United a sérieusement compromis ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Actuellement 6e avec 54 points, soit trois de moins que Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, et Arsenal, qui comptent tout deux un match en moins, il n'est même pas assuré d'être européen.

Le prochain match des Red Devils sera justement un déplacement capital à Arsenal, samedi (13h30, heure de Paris).