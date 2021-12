Panini, la firme de stickers à collectionner, célèbre le 50e anniversaire de la collection Pro League. Pour cette occasion, les responsables du championnat belge et de l’entreprise italienne ont dévoilé le nouvel album pour la saison 2021-2022. Explications.

72 pages. 732 stickers à collectionner. Voilà quelques chiffres sur la nouvelle édition de l’album Panini Pro League pour la saison 2021-2022. La nouvelle collection regroupe l’ensemble des clubs de D1A et de D1B. Les femmes sont aussi mises à l’honneur puisque les clubs et les joueuses de Super League, division 1 féminine, complètent l’album.

Le nouveau livre reste fidèle à ses traditions. Il donne des informations sur les clubs de l’élite. Il revient sur le palmarès des clubs et les noms des stades. C’est la même chose pour les joueurs et les joueuses. Il divulgue les caractéristiques des professionnels qui évoluent dans nos différents championnats.

Des QR code à scanner

Si la firme italienne reste dans la tradition, elle innove également avec un QR code à scanner grâce au partenariat avec Eleven Sports. Si vous le scannez, vous pourrez consulter les dernières infos, interviews et résumé de matches de votre club favori.

Pour le 50e anniversaire de leur collaboration, Panini et la Pro League ont voulu marqué un grand coup. Le livret de la 50e édition offre la possibilité aux collectionneurs de refaire l’histoire du championnat belge depuis 1972 grâce à un deuxième QR code à scanner. Ce code renvoie à une banque d’images sur les joueurs qui ont marqué l’histoire du football belge. Avec deux parrains prestigieux, Paul Van Himst et Eric Gerets.

Des cadeaux à gagner

La Pro League et Eleven veulent aussi gâter les collectionneurs. Si vous avez de la chance, vous pourriez piocher dans vos pochettes de stickers deux places pour aller voir un match de Pro League de votre choix. Vous pourriez aussi tomber sur un des 10 Gold Ticket ou un des 1000 Silver Ticket de la part d’Eleven Sports. Le Gold Ticket vous offre un abonnement annuel tandis que le Silver vous offre un mois d’abonnement au diffuseur de la Pro League.

L’album Panini Pro League 2022 sera disponible dès le 6 décembre en magasins et en librairies, au prix de 2,90€. Un album spécial hard cover au prix de 5,90€ pour les 50 ans. Le starter pack à 10,00€. La pochette d’images autocollantes est, elle, vendue à 0,80€.

Infos > sticker-collection.be.





Paul Van Himst: "J’ai fait mes débuts dans les albums Panini en 1972-1973"

"Tout comme le championnat de Belgique, j’ai fait mes débuts dans les albums Panini en 1972-1973, un moment inoubliable. En tant que footballeur, j'avais déjà remporté trois fois le Soulier d'or, mais pouvoir être vu dans tout le pays dans le (célèbre) album Panini a été une expérience très agréable. J’ai eu la chance de figurer une dizaine de fois, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, dans l’album annuel Panini.

En tant que footballeur, je divertissais les supporters dans les stades, mais grâce à Panini, je touchais tous les amateurs de football. Souvent, des supporters, des parents avec leurs enfants, des sympathisants m'abordaient avec ma photo Panini. Il est impossible de mettre des mots sur les émotions que cela suscite. Maintenant, j'ai des petits-enfants et eux aussi sont toujours sous le charme des stickers Panini et des albums. En tant que grand-père, cela me fait quelque chose de partir à la chasse aux stickers pour l’album dans lequel je suis moi-même apparu neuf fois.

Presque 50 ans après ma première sélection Panini, écrire l'histoire du football belge avec les joueurs d'aujourd'hui, c'est un grand honneur."





Eric Gerets: "Panini continue de rendre les fans de football belge plus proche du football"

"Comme Paul Van Himst, je suis extrêmement fier de pouvoir continuer à écrire l'histoire du football belge de Panini avec les footballeurs d'aujourd'hui.

Ma toute première sélection dans l’album Panini remonte à 1974-1975. J'étais incroyablement fier d'en faire partie à mon jeune âge. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, Panini continue de rendre les fans de football belge plus proche du football. L’album Panini crée un lien entre le footballeur sur le terrain et l'homme dans la rue ou au stade.

Au cours de ma carrière de footballeur, j'ai reçu de nombreuses récompenses individuelles et collectives. Mais avoir son sticker dans le livre auquel chaque supporter, fan, sympathisant est attaché, cela reste un sentiment très spécial. Vous êtes aussi reconnu en dehors du terrain. J'ai eu la chance de figurer pas moins de 16 fois dans l’album, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Je remercie Panini pour cela."