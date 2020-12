Ces dernières heures, on a appris l'implication de joueurs de Westerlo mais aussi de Fabrice Ondoa, le gardien d'Ostende , dans des Lockdown Party. La Pro League n'a pas tardé à réagir à ces informations en réclamant des sanctions envers les joueurs concernés, ce qui a déjà été fait dans le cas de Fabrice Ondoa, licencié sur le champ.

"La Pro League a appris hier et aujourd'hui que des joueurs de plusieurs clubs de la Pro League ont été pris en train d’enfreindre les dispositions relatives au Covid-19, notamment en organisant ou en participant à des rassemblements contraires aux dispositions légales en vigueur.

La Pro League a déjà été en contact avec le Ministre Ben Weyts à ce sujet et, tout comme le Ministre flamand des sports, condamne fermement ces violations. C'est tout à fait incompréhensible et inacceptable, compte tenu des efforts et des investissements que les clubs, la Pro League et les autorités ont livrés et livrent encore afin de permettre aux compétitions de la Pro League d'avoir lieu. Tout cela en sachant que les clubs font également face à des contaminations au sein de leur noyau et surtout en sachant quels efforts sont réalisés dans la société et par les supporters pour traverser cette période compliquée.

La Pro League a déjà pris contact avec les clubs concernés en leur demandant expressément de prendre des sanctions qui démontrent que ce type de comportement ne peut être accepté."