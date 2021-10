Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé la décision à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la fédération internationale.

Il avait déjà été décidé de retarder l'introduction d'un nouveau format élargissant la compétition à 24 équipes, comme cela avait été prévu avant la pandémie.

Le Bayern Munich a remporté la dernière édition le 11février dernier à Doha, au Qatar. Les huit dernières éditions de cette Coupe du monde des clubs a été remportée par le représentant européen. Il faut remonter à 2012 pour voir le club brésilien des Corinthians de Sao Paulo inscrire son nom au palmarès.

Le Comité exécutif a également déclaré que le 72e Congrès de la FIFA se tiendra le 31 mars à Doha, parallèlement au tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et la FIFA a déclaré qu'Infantino avait fait part au Comité exécutif de "son intention de se rapprocher de la Coupe du Monde de la FIFA et, par conséquent, de partager sa présence entre Zurich (où est situé le siège de la FIFA), Doha et le reste du monde, afin de remplir ses fonctions présidentielles."