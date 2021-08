C’est un nouveau projet de loi qui fait grincer des dents parmi les supporters les plus fervents. Cette volonté politique de durcir la "loi football" émane de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et vise à intensifier la lutte contre l’utilisation d’engins pyrotechniques (fumigènes, pétards, feux de Bengale) dans les stades de football et aux alentours. Il est également prévu que l’emploi de ces engins puisse être sanctionné "jusqu’à 48 heures avant et après le match", et " leur usage sera par conséquent aussi interdit durant les entraînements, lors de célébrations (NdlR : comme cela se fait lors du gain d’un trophée) et pendant les déplacements en bus des joueurs". Les sanctions encourues seront également plus sévères (voir infographie).

L’avant-projet de loi a été approuvé lors d’un récent Conseil des ministres. Il doit encore être validé par le Conseil d’État puis être soumis au Parlement.

Ce nouveau serrage de vis oppose deux visions. Celle, légitime, des instances politiques, désireuses d’assurer une sécurité optimale pour tout un chacun dans les stades de football, et celle d’un folklore populaire de supporters bien décidés à pérenniser l’animation dans des tribunes qu’ils sont enfin autorisés à fréquenter à nouveau.

En réponse à ce projet de loi, un collectif d’Ultras (*) s’est uni "au-delà de (leurs) rivalités" car "c’est comme si (leur) voix ne comptait pas". Dans un communiqué, il liste plusieurs reproches : absence de concertation, amendes trop sévères, manque de connaissance et diabolisation du mouvement Ultra…

On a tenté de confronter ces deux visions.