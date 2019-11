La Red Flame s'exprime à la veille de la rencontre qualificative pour l'Euro 2021 qui se jouera contre la Lituanie.

On attendait une réaction des Red Flames en Croatie, on l'a eue. Face à une équipe regroupée derrière, les Belges ont assumé leur statut. Et tiennent à faire de même face à la Lituanie ce mardi sur la pelouse de Louvain. "J'étais satisfait de la manière dont nous avons joué, c'était mieux que ce qu'on a montré contre la Roumanie et cette réaction était importante pour moi", a salué à ce propos le coach Ives Serneels, qui avait dirigé son centième match international face aux Croates. "Je voulais qu'on voit qu'il y avait plus de qualités que cela, même si c'était bien de prendre ces trois points à Cluj." "Dans le passé, on aurait peut-être concédé un match nul, mais là, on a gagné, ce qui bon signe", complétait Tessa Wullaert, auteure d'un but sur penalty et de deux passes décisives vendredi.

"On a juste un peu perdu pied dans les dix minutes qui ont suivi leur but", ajoutait la capitaine. "Elles jouaient plus durement, commettaient plus de fautes juste avant la mi-temps. Mais on est restées calmes. On en a parlé dans le vestiaire, on s'est dit qu'on devait continuer comme ça, rester zen, ne pas prendre de cartes jaunes stupides, continuer à créer des occasions. C'est ce qu'on est parvenues à faire."

Au-delà du score et des trois points acquis en Croatie, c'est la mentalité affichée par les Flames qui a plu à Wullaert. "On a livré un match mature, en restant calmes, malgré le fait qu'elles nous provoquaient un peu et qu'elles avaient réduit la marque. On grandit en tant que joueuses." Une maturité qui permet aujourd'hui à la Belgique de figurer en tête du groupe H, à égalité de points avec la Suisse. Le tout en ayant retrouvé son football. "Je pense que tout le monde connaît les Red Flames, maintenant", continuait Serneels. "Le plus important, c'est de voir une équipe qui prend des initiatives, qui se montre créative sur le terrain. On risque d'avoir pas mal le ballon, d'obtenir des phases arrêtées. C'est comme ça qu'on veut jouer et c'est bien de voir que les joueuses se reprennent vite. Tout le monde voit clair et comprend que le message. Il y aura beaucoup de monde, et on veut donner du plaisir à nos supporters."





En effet, on imagine mal la Lituanie, classée 107e au ranking FIFA (les Belges figurent à la 18e place) jouer toutes voiles dehors. "Elle risque même de parquer le bus", concède Wullaert. "Mais on sait créer des occasions, donc il s'agira surtout de les mettre au fond. On doit aussi ne pas prendre de buts, car on a déjà encaissé lors de deux rencontres, ce qui est un point à améliorer. On sera peut-être favorites, mais un match débute toujours par un 0-0, donc on ne doit pas s'enflammer." "Cela risque d'être fort regroupé et compact derrière, mais c'était un peu le cas déjà contre la Croatie. On a des idées pour créer les espaces et les occasions face à elles. On dispose de plusieurs profils, avec de la vitesse, de la vista, de la force dans les duels. Tout le monde peut apporter ses qualités", déclarait également le sélectionneur.

À commencer par Davina Philtjens, qui a inscrit un doublé sur la pelouse de Zaprešic. "Cela fait quelques semaines que je me sens bien", indiquait la latérale gauche de la Fiorentina. "Je suis vraiment heureuse d'avoir mis deux buts, car je ne marque pas souvent. Tout le groupe est dans un bon flow et on a retrouvé notre jeu et nos sensations en Croatie. On voulait jouer et haut et marquer vite, car on s'attendait à ce qu'elles nous pressent plus. La confiance est là vu notre match précédent. Tout le monde est prêt à affronter la Lituanie."

Et à gagner ? C'est logiquement l'objectif d'Ives Serneels: "C'est bien d'aborder ce dernier match de l'année avec neuf points sur neuf, pour tenter de réaliser le douze sur douze et terminer l'année sur une bonne note." Car après cette ultime rencontre en 2019, il faudra attendre avril pour voir les Red Flames continuer leur parcours qualificatif. Ce sera en Belgique, contre la redoutable Suisse, soit l'autre gros morceau du groupe H.