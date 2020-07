Dans sa tête, les sentiments s’entrechoquent. Luka Elsner les étale avec son débit toujours aussi rapide.

"Conquérant", "revanche" mais aussi "plaisir" et "passion" jaillissent dans la conversation.

Il y a treize mois, plutôt que Charleroi, celui qui s’était révélé à l’Union a opté pour Amiens. Sans savoir tout ce qui allait suivre, entre résultats sportifs d’abord encourageants avec 22 points pris sur 36 pour commencer et une victoire sur Marseille puis légèrement désespérants avec aucun succès sur les quinze dernières journées et sept petites unités amassées qui ont scotché les Picards à l’avant-dernière place avant l’arrêt du championnat et une relégation longtemps contestée mais finalement entérinée.

(...)