La Roja est-elle de retour au premier plan ? Le renouveau prôné par Luis Enrique semble en tout cas porter ses fruits. Ce samedi, sans spécialement briller, c’est le moins que l’on puisse écrire, les Espagnols se sont imposés face aux Helvètes grâce à un but de Mikel Oyarzabal après un petit quart d’heure, profitant d’une énorme bourde du gardien suisse qui relançait directement la balle dans les pieds espagnols.

Un petit but, suffisant pour empocher les trois points de la victoire (et prendre la tête du groupe 4 avec deux unités d’avance sur l’Allemagne) et continuer cette série de matchs sans défaite. Alors, certes, on est encore loin du record en la matière, qui est détenu par le Brésil et… l’Espagne (35 matchs sans mordre la poussière), mais la Roja est en passe de réussir sa mue avec ce quinzième match sans défaite.