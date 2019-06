Malgré la défaite de son équipe en 8e de finale de la Coupe du monde féminine 2019, la Brésilienne s'est montrée très inspirante pour les générations futures.

Ce 23 juin, le Brésil affrontait la France dans le cadre de la phase finale de la Coupe du monde féminine 2019. Au terme d'une rencontre équilibrée et pauvre en occasions, ce sont les Françaises qui se sont imposées 2-1 après les prolongations. La meilleur buteuse de l'histoire de la compétition a livré une interview de fin de match qui prouve, si besoin en était encore, l'incroyable joueuse qu'est Marta Vieira da Silva. Les larmes aux yeux, la passion dans la voix, c'est un véritable cri du cœur, une déclaration d'amour au foot féminin que nous livre Marta:

“C’est un moment spécial, il faut en profiter. Je dis ça dans le sens où il faut apprécier ce résultat à sa juste valeur. On réclame du soutien, mais il faut savourer ce qu’on a fait. On sourit aujourd’hui et je crois que c’est primordial, il faut pleurer au début pour sourire à la fin. Il faut en vouloir plus, s’entraîner plus, prendre plus soin de soi. Il faut être prête à jouer 90 minutes, plus 30 minutes et toutes les autres minutes nécessaires. C’est ce que je demande aux filles. Formiga n’est pas éternelle, Marta non plus, Cristiane non plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça. Valorisez ça. Pleurez au début pour pouvoir sourire à la fin”.