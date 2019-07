La Pro League s’est posé la question : faut-il jouer la Supercoupe ou non cette année ? Finalement, la réponse est positive. Genk-Malines aura bien lieu à la Cristal Arena le week-end du 20/21 juillet.

La décision de la CBAS concernant le Footgate devrait être tombée quelques jours plus tôt. Et une situation surréaliste deviendrait donc possible : en l’espace d’une semaine, Malines pourrait être puni par les instances du football belge puis récompensé d’un trophée par ces mêmes instances en cas de victoire contre Genk.

La Pro League est consciente de cette possibilité mais le FC Malines restera le vainqueur de la Coupe de Belgique 2019, quelle que soit la décision rendue par la CBAS. Il n’y avait donc pas lieu de le priver de la Supercoupe.