Les Bavarois égalent le record du Barça, Lewandowski décroche un 13e trophée en l’espace de huit mois.

La Bundesliga le 27 juin, la Coupe d’Allemagne le 4 juillet, la Ligue des champions le 23 août, la Supercoupe UEFA le 24 septembre, la Supercoupe d’Allemagne le 30 septembre et la Coupe du monde des clubs le 11 février. Six compétitions disputées, six trophées soulevés en 229 jours : le Bayern Munich est historique !

En dominant les Tigres ce jeudi soir à l’Education City Stadium du Qatar, les Allemands ont inscrit leur nom à côté du Barça version 2008-2009. L’équipe de Pep Guardiola était jusqu’à présent la seule équipe de l’histoire à avoir décroché six titres sur la même année.