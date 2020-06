Cette fois-ci, le Bayern Munich n’est pas tributaire du Borussia Dortmund.

Les Munichois, qui restent sur dix succès de rang, seront champions s’ils en signent un onzième ce mardi soir sur le terrain du Werder Brême, actuellement en position de relégable. Ce qui n’empêche pas Hansi Flick de se méfier d’une équipe "qui a de grosses qualités offensives" et qui vient de se donner le droit d’espérer en cartonnant à Paderborn (5-1).

"Mais nous n’allons pas faire de cadeaux et nous voulons terminer le travail, a poursuivi le technicien qui voit ses hommes enchaîner un huitième match en 30 jours depuis la reprise. Mais je ne ressens pas de fatigue chez les joueurs. Personne ne m’a dit qu’il ne se sentait pas de jouer." Et surtout pas Thomas Müller et Robert Lewandowski de retour de suspension.