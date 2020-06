Le Bayern est le meilleur circulateur de ballon d'Europe selon les derniers chiffres de l'Observatoire du football.

Le Bayern Munich est l'équipe européenne qui fait le plus circuler le ballon selon le nouveau rapport du CIES. Lors des deux dernières saisons, le ballon a parcouru 12,7 kilomètres lors des phases de possession du club bavarois. Les Allemands devancent Manchester City (12,5 km) et Liverpool (12,3 km). Chez nous, le FC Bruges domine le classement avec 10,2 kilomètres par match devant Anderlecht (9,9 km) et La Gantoise (9,7 km). Le Standard n'est que 10e avec 8,9 kilomètres parcourus par match.

Le centre d'analyse s'est également penché sur le nombre de passes effectuées et c'est Manchester City qui domine ce classement avec 722 passes réussies par match devant le Bayern et le FC Barcelone (705 tous les deux). Le podium belge reste inchangé avec Bruges (545), Anderlecht (541) et La Gantoise (516). Le Standard est 7e avec 461 passes réussies par match alors que Charleroi n'est que 14e avec seulement 411 passes réussies par rencontre.

Dans un autre registre, le PSG possède la distance moyenne de passe la plus faible avec 16 mètres, ce qui démontre la volonté du club français de jouer dans un système basé sur des passes courtes en évitant les longs ballons. Sans surprise, le club parisien est suivi par le Barça (16,3 m) et... le Shaktar Donetsk (16,4 m). C'est Anderlecht qui domine ce classement en Jupiler Pro Leage avec 18,4 mètres par passe en moyenne, devant Genk et La Gantoise (18,7 m tous les deux).