L'ex-défenseur néerlandais du Club Bruges Stefano Denswil a été présenté dans son nouveau club de Bologne lundi.

Il a profité de l'occasion pour exprimer son soutien envers l'entraîneur de l'équipe Sinisa Mihajlovic, malade. Ce dernier a en effet récemment annoncé qu'il souffrait d'une leucémie.

"On lui a fait parvenir un message dans une video il y a deux jours", a raconté Denswil devant la presse. "On voulait l'assurer que l'équipe se battrait à fond pour lui. En ce qui me concerne personnellement, sur le plan sportif, mon objectif est de prouver que je suis un bon joueur. Je suis ravi de pouvoir évoluer en Serie A, et je veux montrer que j'ai le niveau pour militer dans ce championnat très relevé...".

Mihajlovic continuera à entraîner l'équipe d'Émilie-Romagne, avait-il lui même précisé samedi lors d'une conférence de presse. Il avait alors révélé être victime d'une leucémie agressive, qui va l'obliger à suivre une thérapie.

Denswil, qui vient de quitter Bruges, y avait débarqué en janvier 2015. Il aura défendu 177 fois les couleurs bleues et noires du matricule 3, décrochant deux titres de champion de Belgique, et la Coupe.

Il était auparavant un joueur d'Ajax, de 2012 à 2015.