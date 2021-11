La photo date de l’automne 2014, lorsque l’APOEL Nicosie affrontait le grand FC Barcelone en Ligue des champions. C’étaient les grandes retrouvailles entre le gardien belge Urko Pardo et le désormais septuple Ballon d’or qui s’étaient côtoyés à la Masia, le centre de formation barcelonais.

"C’était l’année où le Barça a gagné la Ligue des champions (NdlR : en finale contre la Juventus), juste avant que Messi ne remporte son cinquième Ballon d’or", se souvient Urko Pardo, aujourd’hui âgé de 38 ans et qui a rangé ses gants l’été dernier. "Il m’a reconnu directement et il était même content de me revoir. Il m’a mis trois buts (rires) mais on a eu l’occasion de se parler après. C’était un échange très sympa avec lui mais aussi avec Xavi ou Iniesta que j’avais connu à la Masia."