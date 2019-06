Accueillis sous les huées du public présent en masse dans le stade Cicero Pompeu de Toledo (São Paulo), les Brésiliens ont finalement été à la hauteur de cette rencontre d’ouverture de Copa America en surclassant la Bolivie (3-0). Très rancuniers de la débâcle reçue à la maison lors du Mondial 2014 face à l’Allemagne (1-7 lors des demi-finales) ainsi que la défaite encourue en Russie contre nos Diables (1-2 en quarts), les supporters n’avaient clairement pas facilité l’entame de match des hommes de Tite, et ce, malgré la nette domination locale (77 % de possession et 12 tirs).

Tétanisés, les joueurs auriverde n’arrivaient pas à se mettre à l’abri durant le premier acte. Ils rentraient aux vestiaires comme ils étaient arrivés… la tête basse et sous les sifflets des fans (0-0).

Mais le monologue brésilien recommençait de plus belle dès l’entame du deuxième acte. Le Brésil devait et s’est finalement mis en évidence avant l’heure de jeu. Philippe Coutinho se chargeait d’enfiler sa cape de héros et sauvait le coup entre les 65 000 supporters et ses coéquipiers. Deux buts coup sur coup (50e et 53e), qui pliaient un match sans grande opposition. Le chef-d’œuvre d’Everton Sousa, monté en cours de route, à cinq minutes du terme (85e) ponctuait la belle soirée de foot.

Hormis la victoire nette et sans contestation possible, la sélection brésilienne prouvait que sans le roi Neymar, il y avait assez de profondeur dans le noyau pour faire basculer une rencontre.

Une aubaine donc pour Tite, le sélectionneur brésilien, qui savait parfaitement que la patience était le mettre mot dans ce genre d’opposition. Mais en foot, la patience ne fait pas partie du vocabulaire de certains partisans. Surtout dans un pays représentant l’essence même de la discipline. Cette donnée, le joueur de Barcelone l’a bien assimilée. "Les sifflets, ça fait partie du jeu", déclarait Coutinho, après le match d’ouverture dans la nuit de vendredi à samedi. "Les supporters veulent nous voir gagner. On veut obtenir leur soutien, mais nous sommes concentrés sur l’objectif. Sifflets ou applaudissements, l’important est de rester concentré et d’obtenir la victoire".

Malgré l’absence du Parisien, la Seleçao compte remporter sur ses terres le titre continental qui lui échappe depuis 2007. Les Auriverde tenteront d’assurer leur qualification pour le prochain stade de la compétition mardi face au Venezuela.