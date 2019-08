Ainsley Maitland-Niles ne gardera pas un souvenir mémorable de son match au Camp Nou.

Alors qu'Arsenal menait dans un amical face à Barcelone suite à un joli but d'Aubameyang en première mi-temps, le défenseur d'Arsenal a littéralement offert le but égalisateur au club catalan en manquant sa passe en retrait destinée à Bernd Leno, qui a directement terminé dans le but.

Cette mésentente a permis aux Blaugranas de revenir à la marque, avant un dernier but de Luis Suarez dans les arrêts de jeu d'une belle reprise de volée. Au final, les hommes d'Ernesto Valverde se sont imposés 2-1. Sans Messi, à peine de retour de vacances, mais avec Griezmann et De Jong.