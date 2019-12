Depuis hier soir on connait les huit équipes en lice pour remporter la Coupe de Belgique.

Le choc des quarts de finale de la Coupe de Belgique entre le RSC Anderlecht et le Club de Bruges se tiendra le jeudi 19 décembre (20h45). L'Union belge de football (RBFA) l'a annoncé vendredi. Mardi à 20h45, Zulte Waregem accueillera le Sporting de Charleroi en guise de lever de rideau. Mercredi, l'Union Saint-Gilloise défiera Courtrai au Parc Duden (20h) et le Standard affrontera l'Antwerp (20h45) à Sclessin. A noter que les rencontres Standard - Antwerp et Anderlecht - Club Bruges seront retransmises à la télévision.