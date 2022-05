"Ce n'était pas facile, j'ai pris un long moment pour y réfléchir, mais j'ai décidé de mettre un terme à cette importante et merveilleuse période de ma carrière de footballeur" a annoncé le joueur de Trabzonspor, en Turquie, sur Facebook.

Hamsik, 34 ans, a inscrit 26 buts en 135 sélections avec la Slovaquie. Capitaine, il en est le joueur le plus capé et le meilleur buteur.

"C'était un long et beau parcours, j'en suis fier" a ajouté l'ancien Napolitain à la célèbre crête iroquoise, qui est le joueur le plus capé de l'histoire de Naples, dont il a porté 520 fois le maillot entre 2007 et 2019

Marek Hamsik a notamment conduit la Slovaquie en 8e de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de l'Euro-2016 en France.