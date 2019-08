Le cas Neymar, ses responsabilités, son positionnement, la Ligue des champions et des excuses: la star du Paris SG Kylian Mbappé a mis les choses au clair tel le leader qu'il veut devenir, vendredi à la veille du Trophée des champions à Shenzhen.

"Bonjour, Nihao!" Attendu après des semaines de spéculations autour de son avenir et son statut au club, le prodige de 20 ans a déboulé en conférence de presse pour une prise de parole rare mais précieuse - 9 min 30 sec, pour tout remettre à l'endroit, sauf sa casquette.

Il avait quitté la scène fin mai avec la statuette de meilleur joueur de Ligue 1, récompensant sa saison prolifique à 33 buts, mais aux applaudissements a vite succédé le doute. Ses revendications aux trophées de l'UNFP pour "plus de responsabilités" au PSG "ou ailleurs" avaient jeté le trouble.

Pour ce nouvel acte, il a clarifié l'intrigue: "non", il n'a pas voulu quitter la capitale alors que le Real Madrid lui fait les yeux doux. "Je pense que ce n'était pas le bon endroit (pour s'exprimer). J'en profite pour m'excuser auprès des joueurs présents à cette cérémonie car j'ai gâché la fête", a-t-il lâché en guise de mea culpa.

C'est une nouvelle fête que le champion du monde veut lancer en Chine. Contre Rennes, il peut remporter le premier trophée de sa saison, dans la foulée de sa préparation complète.

"Durant cette préparation, j'ai fait plus de choses que je ne faisais pas l'année dernière. Peut-être que je n'en avais pas fait assez (avant). Je suis revenu avec de très bonnes intentions", a-t-il expliqué.

Le N.9, c'est Cavani

Mbappé a enchaîné avec la tournée en Chine, où il a pu profiter de sa popularité grandissante, valorisé par le PSG dans sa campagne commerciale. L'effet des "responsabilités" qu'il a revendiquées?

"C'est très flatteur d'être mis en avant par le club au niveau marketing, ça compte beaucoup. Mais je suis avant tout un joueur de foot, et ce qui m'intéresse, ça reste le terrain. A aucun moment, mes revendications ont été en rapport avec tout ce qui est extérieur au terrain", a-t-il balayé, sans non plus en dire plus sur ses revendications.

Place au terrain, donc. Et là, Neymar est omniprésent. Au milieu des rumeurs de départ à Barcelone du Brésilien, le natif de Bondy a affirmé pour la première fois sa préférence: il veut que la superstar "reste".

Il en a même profité pour glisser un mot sur Edinson Cavani, le dernier larron du trio d'attaque, dont le positionnement dans l'axe semble menacé par l'avènement de Mbappé comme N.9 durant les derniers mois de la saison 2018/19, quand l'Uruguayen soignait sa blessure à une hanche.

"Je me découvre"

"Je suis très surpris que la plupart d'entre vous (journalistes) dise que je veux jouer N.9 à la place d'Edi. Je n'ai jamais revendiqué ça. On a un N.9, c'est Edinson. Il le fait très bien. Je veux jouer avec des grands joueurs, Edi en est un", a-t-il déclaré, avec le souci de rassembler tout le monde.

Rumeurs de départ balayées, souhait de jouer avec Neymar et Cavani affirmé... Tout est prêt pour lancer une nouvelle saison record? "Battre mon record de buts (33 en L1), ça peut être possible. Chaque année, c'est ce que j'essaye de faire: d'augmenter, d'augmenter, de toujours tutoyer les sommets. Où dois-je progresser? Dans tout! Je dois encore me construire en tant que joueur. Je n'ai pas encore un projet fini. Je me découvre encore", a expliqué Mbappé.

Rennes est prévenu, d'autant que le joueur compte aussi se bâtir un palmarès à la taille de son talent: "L'objectif cette saison est de gagner des titres. On va essayer de récupérer les deux coupes nationales, de ne pas laisser les matches au hasard. Après, il y a la Ligue des champions, que tout le monde regarde... A nous de trouver la solution pour aller le plus loin." Ca promet.