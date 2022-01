Celui qui a planté 43 buts en 140 apparitions espère aider son club de cœur à se sortir de cette mauvaise passe. Bien en jambe mais muet à Anderlecht, l’attaquant de 30 ans va retrouver, ce dimanche, sa victime préférée en Belgique. "Le Club Bruges me rappelle de bons souvenirs", assure le Gaumais. Et pour cause, le Club Bruges est la formation qu’il a le plus affrontée (17 fois) et contre laquelle il a inscrit le plus de buts, toutes compétitions confondues (sept, six pour le Standard, un pour Waasland-Beveren) dont un triplé, à Sclessin, en demi-finale aller de la Coupe de Belgique en 2018. C’est aussi face aux Brugeois que Emond a distillé le plus d’assists en Belgique (trois). Comme Gilles Dewaele un jour avant lui, Renaud Emond a insisté sur un point. "Sclessin doit redevenir un endroit qui fait peur aux adversaires. C’est ce qui faisait la beauté du stade avec nos supporters qui mettaient le feu. C’est un peu plus compliqué depuis le Covid et cela aide les autres équipes. Mais, même sans eux, il faut que nos adversaires aient peur de venir à Sclessin. Ce dimanche, face à Bruges, il faudra être solide et croire en nous."