Kilmarnock, club de première division écossaise, a "fermement condamné" une lettre contenant des propos racistes envers son entraîneur anglais Alex Dyer, reçue lundi, et indiqué travailler avec la police pour engager des poursuites. "

Nous travaillons avec la police écossaise pour identifier tout individu impliqué dans cet acte répugnant et nous engagerons les poursuites les plus vigoureuses possible à leur encontre", a écrit Kilmarnock dans un communiqué. La lettre a été écrite après une défaite 2-1 à domicile contre Livingston samedi lors du Boxing Day, traditionnel jour de match au Royaume-Uni.