Tous les amateurs de football et de jeux vidéos le savent: FIFA est depuis longtemps le jeu de référence en terme de simulation sportive. Le gros avantage d'Electronic Arts étant de bénéficier des licences nécessaires à l'utilisation des vrais noms des joueurs mais aussi de leur image, avec des visages toujours plus réalistes dans le jeu.La plupart des joueurs de foot sont d'ailleurs fiers de se voir dans le jeu et ils sont nombreux à y simuler des carrières et des compétitions avec leur propre équipe pour chasser les trophées virtuels. Toutefois, il y en a un qui, comme souvent, ne se range pas du côté de la majorité. Zlatan Ibrahimovic a en effet fait savoir sur Twitter qu'il n'avait jamais donné son accord à l'utilisation de son nom et son visage.(le syndicat des joueurs, NdlR), a tweeté le buteur du Milan AC.À 39 ans, et alors que le jeu FIFA est né en 1993, il est temps de s'en rendre compte..., a conclu Zlatan.EA Sports a réagi par voie de communiqué:. En 2003, le gardien allemand Oliver Kahn avait gagné son procès contre EA Sports suite à l'utilisation de son image dans le jeu dédié au Mondial 2002. 18 ans plus tard, on imagine mal le géant du jeu vidéo ne pas être totalement immunisé contre une éventuelle plainte...