L’actu sportive a été chamboulée en 2020, mais certaines valeures sûres sont quand même au rendez-vous. Comme Pad’R, qui sort son traditionnel best-of de fin d’année. Balles et Masques, 98 pages du "meilleur du meilleur" du dessinateur nivellois, qui croque l’actu sportive dans La DH-Les Sports + et La Tribune. Avec talent, et un invité incontournable : "Le coronavirus s’est imposé à moi. Il s’est invité un peu partout, et est devenu un personnage récurrent, pandémie oblige."

À l’insu de son plein gré, comme un dessinateur bien installé dans sa bulle, Pad’R a dompté la Covid-19. Car même lorsque l’actu sportive s’est mise en pause, il a continué à livrer ses dessins à la DH.

"Durant le premier confinement, je me suis demandé comment les sportifs occupaient leur temps. Mon imagination a énormément travaillé. Avec l’arrivée de nouveaux héros, comme le personnel soignant, les masques, le virus… Creuser autre chose que le terrain a permis d’autres gags."

Dans son 8e bouquin, le meilleur de ses dessins parus en 2020 donc, Pad’R livre aussi des inédits.

"Beaucoup de foot, mais pas que quand même…. Et avec des personnalités du sport à qui j’ai prêté mon crayon (Mehdi Bayat, Michel Preud’homme, Nafi Thiam, Kevin Borlée, Jean-Michel Saive, John-John Dohmen et Vincent Vanasch) pour qu’ils ‘s’auto-croquent’."

Et dont les originaux seront prochainement mis aux enchères pour Viva for life.

Avec, aussi, pour les fans carolos, une édition collector Sporting de Charleroi, en tirage limité, avec 16 pages en plus, 100 % zébrées.